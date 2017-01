FOTO: Truplo živali na ljubljanski fakulteti: bralka šokirana

To je moderna umetnost. Foto: bralka

LJUBLJANA – Bralka nam je poslala fotografijo s hodnika FDV, kjer je na tleh ležalo truplo prašička. Nad videnim je bila naravnost zgrožena.

Pozanimali smo se in izvedeli, da ne gre za pravo truplo, ampak za enega od umetniških eksponatov, ki ga na FDV razstavljata Akademija za likovno umetnost in oblikovanje in Svet za umetnost Univerze v Ljubljani.

Če se boste torej sprehajali po fakulteti, kar brez skrbi. To je le moderna umetnost ...