FOTO: Toča in hudi nalivi zajeli Slovenijo

SEVNICA – Slovenijo so zajele prve močnejše nevihte, ponekod je padala tudi že toča . Iz kraja Križ v občini Sevnica se nam je javila tudi bralka Tina, ki pravi, da jih je okoli 15. ure zajelo hudo neurje s točo.

Kot je razvidno s spodnje radarske slike padavin, trenutno najbolj pada na jugovzhodu države, a z zahoda že prihajajo novi nevihtni sistemi.

Narastejo lahko tudi vodotoki

Vremenoslovci Agencije RS za okolje (Arso) še vedno opozarjajo, da bodo popoldne in zvečer mogoče močnejše nevihte z nalivi, sunki vetra in točo. Ob tem lahko pride tudi do hitrih porastov manjših vodotokov in hudournikov, so še zapisali.

Marsikje so za točo razglasili najvišjo stopnjo ogroženosti.

Kako je pri vas? Pošljite nam fotografije, objavili jih bomo.