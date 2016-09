FOTO: Tik pod Toškim Čelom taka sramota

LJUBLJANA – Na Toško Čelo, priljubljeno izletniško točko blizu Ljubljane, se je mogoče povzpeti po cesti ali skozi gozd, če greste tja iz smeri Ljubljane, pa vas pot skoraj obvezno pelje do parkirišča, kjer je spomenik.

Prav to parkirišče pa je v zadnjih dneh izredno slab zgled vsem, ki tople dni radi preživljajo v naravi, na kar nas je opozorila tudi bralka Polona. »Vsak dan gledam kup smeti na sicer neurejenem parkirišču ob spomeniku NOB, od koder vodi cesta na Toško Čelo. Teh smeti (steklenice, PVC-krožniki in pribor, vrečke, plastenke, otroške plenice ...) zagotovo niso odvrgli kolesarji in pohodniki, ampak nekdo, ki je očitno organiziral piknik in se ob koncu vseh odpadkov takole znebil,« je zapisala.

Na listkih zapisana imena

Kot pravi, se potem seveda najde še kdo, ki na kupček še kaj doda: na primer stare revije, ki bi jih šoloobvezni otroci z veseljem odnesli v šolo, kjer vsako leto zbirajo star papir. Spomnila je tudi, da obstajajo ekološki otoki, kamor papir lahko odložite, tega so prav tako veseli v marsikaterem društvu.

Za konec pa je, vsem v poduk, pristavila še: »No, listek s podpisom so pa le pozabili zraven. Morda pa kdo pozna ženski, katerih imeni sta zapisani ... Sramota.«

Strinjamo se, da tovrstno početje v leto 2016 ne spada. Namesto da bi bili odrasli mlajšim generacijam vzor, jim s svojim početjem tako le sporočajo, da je svinjarija dopustna in da odpadki spadajo v naravo.

