FOTO: Takole je gorelo na avtocesti

SLOVENSKE KONJICE – V soboto ob 19.25 je na avtocesti Dramlje–Tepanje v občini Slovenske Konjice zagorelo osebno vozilo.



Gasilci PGE Celje in PGD Slovenske Konjice so požar omejili in pogasili. Ogenj je vozilo povsem uničil.

Avtocesta je bila v smeri Maribora zaprta do 20.10, so zapisali na spletni strani uprave za zaščito in reševanje.



Bralka Anja nam je poslala fotografije in sporočila: »Gori med predoroma.«