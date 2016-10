FOTO: Tako je sredi noči pogorel land rover

ŠKOFJA LOKA – Pred dnevi so sredi noči ob 1.20 so na Tavčarjevo ulico odhiteli gasilci. Tam je po poročanju uprave za zaščito in reševanje zagorelo osebno vozilo, ki je v celoti pogorelo, drugo pa je ogenj poškodoval.

Bralka Marija, ki nam je posredovala fotografije, je dodala, da je gorelo terensko vozilo land rover.

Policisti so zapisali

O dogodku so bili obveščeni tudi škofjeloški policisti, ki so v poročilu zapisali, da so opravili ogled dogodka in zbrali obvestila o okoliščinah požara. Nastalo je za več tisoč evrov škode, so še dodali.

