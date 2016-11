FOTO: Superluna: kje v Sloveniji jo lahko vidimo?

Danes ponoči bomo priča prav posebnemu pojavu, tako imenovani »superluni«, ki se prikaže, ko se polna luna znajde bližje Zemlji kot običajno. Luna je danes za kar 14 odstotkov večja in 30 odstotkov svetlejša od običajnih polnih lun.

Enkratni pojav, ki mu bomo naslednič lahko priča šele leta 2034, so v svoj objektiv ujeli tudi naši bralci tam, kjer jim je vreme to dopustilo. Fotografije so nam poslali iz različnih predelov Ljubljane, Velenja in iz Primorske, kjer lune ne zakriva niti oblaček.

Ste se tudi vi zazrli v nebo? Pošljite nam svoje fotografije.