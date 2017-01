FOTO: Sredi mesta vozil veleslalom, meščani ogorčeni

ORMOŽ – V Ormožu je pred dnevi ponoči očitno nekdo vozil veleslalom po glavnem mestnem trgu.

»Kot kaže, se je v vinjenem stanju z vozilom zapeljal v kandelaber in živo mejo na glavnem trgu v centru mesta ter dobesedno odrezal kandelaber in živo mejo, vse na en mah. Med meščani Ormoža in po facebooku krožijo novice in ugotovili smo, da je kandelaber lahko podrlo le komunalno vozilo, ko je solilo cesto. Komunala sama sebi dela delo,« nam je zaupal ogorčeni bralec Aljoša.

Bralec se še vprašuje, kako mu je s 30 km na uro uspelo zapeljati na trg, saj cestišče ni bilo poledenelo. A očitno je vse dandanes vse mogoče...



»Ob 17.30 uri smo v Ormožu obravnavali prometno nesrečo I. kat. s pobegom. Na kraju je bilo ugotovljeno, da je neznani voznik zapeljal izven vozišča, kjer je trčil v drog javne razsvetljave in odpeljal s kraja. Povzročitelj je bil istega dne izsleden na območju Moškanjcev. Zoper navedenega smo napisali obdolžilni predlog zaradi vožnje pod vplivom alkohola in zaradi pobega iz kraja prometne nesreče,« odgovarjajo s PU Maribor.

