FOTO: Sredi Ljubljane policija potegnila trak. Kaj se dogaja?

LJUBLJANA – »Tam od Opere proti parku Tivoli, blizu ministrstva za pravosodje se nekaj dogaja. Policija je potregnila trak,« nam je javil bralec, ki je na kraju ujel več policistov. Na PU Ljubljana smo preverili, kaj se v središču prestolnice dogaja. Maja Ciperle Adlešič, ki je zadolžena za odnose z mediji, nam je pojasnikla, da je na Cankarjevi ulici prišlo do kršitve zakona o javnem redu in miru. V nadaljevanju je pojasnila, da naj bi ena oseba pretepla drugo in ga poškodovala. Po dejanju je ta oseba pobegnila s kraja.

Preiskava še poteka.

