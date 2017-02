FOTO: Sram ga bodi! Poglejte, kaj je storil neobriti mladenič

LJUBLJANA – Včasih v uredništvo dobimo fotografije, ob katerih ne vemo, ali bi se smejali ali jokali. O primeru, ki ni niti najmanj smešen, nas je obvestil tudi bralec Maks.

»Niso samo redarji carji, na Brodu pred Sparom imamo tudi take … Redarjev, policije pa nikjer,« je komentiral fotografijo, na kateri je črn Mercedesov lepotec, parkiran čez dve parkirni mesti za invalide.

Seveda – ta mesta so navadno blizu vhoda, tako da se lastniku res ni bilo treba daleč sprehoditi do trgovine. Bralec nam je povedal še, da je šlo za neobritega mlajšega moškega, torej mladeniča, ki je star nekje med 25 in 30 leti.

Verjamemo, da se bo nesramni voznik ob zgornji fotografiji takoj prepoznal …

