FOTO: Šokantni odziv Facebooka na prijavo, da je grozni posnetek aktiven

KRŠKO – Posnetek brutalnega pretepa, ki ga je včeraj na svojem facebooku v živo prenašal 20-letni Aleš Olovec, si je samo na njegovem prvem facebooku ogledalo več kot 250.000 ljudi. Po 10 urah in posredovanju policije ga je spletna stran vendarle izbrisala, a izbrisan je bil le z enega uporabnikovega profila.

Ima dva profila, posnetek je še aktiven

Bralec nas je opozoril, da je posnetek še vedno objavljen na drugem profilu domnevnega napadalca, ki pa je sicer za javnost zaklenjen. V dokaz nam je posredoval tudi posnetke zaslona, kjer se dobro vidi, da je bil posnetek danes ob 11.09 še vedno dostopen napadalčevim prijateljem. Ker je bil posnetek na njegovem javnem profilu dostopen več kot 10 ur, se je znašel tudi na drugih omrežjih, na youtubu, liveleaku in še drugje.

Šokantni odgovor Facebooka!

Ena izmed bralk, ki je včeraj na facebooku prijavila krvav posnetek z drugega Aleševega profila, pa je zgrožena nad odgovorom, ki ji ga je poslal Facebook. Odkrito rečeno smo zgroženo tudi mi.

»Hvala, da ste si vzeli čas in prijavili nekaj, za kar menite, da krši naše standarde. Prijave, kot je vaša, so zelo pomembne za zagotavljanje varnosti na Facebooku. Pregledali smo posnetek, ki ste ga prijavili zaradi promocije nasilja, in ugotovili, da ne krši naših standardov,« so zapisali in dodali, naj, če opazi še kaj, kar bi lahko vzbujalo njeno skrb, prijavi, saj da želijo, da facebook ostane varno okolje za vse.

Ob tem so ji še svetovali, naj Aleša enostavno blokira.