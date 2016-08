FOTO: Šok za voznike v Ljubljani

LJUBLJANA – Tisti, ki ste se včeraj z avtom podali v Ljubljano, ste najverjetneje opazili, da je zaradi prenove križišča Dunajske ceste z Vilharjevo v Ljubljani »vse stalo«. Danes pa je slika povsem drugačna.

»Očitno je včerajšnja množična histerija okrog zastojev v Ljubljani tako prestrašila voznike, da si ne upajo več za volan,« je presenečeno ugotovil bralec Darko in dodal, da je bila Celovška cesta malo po 8. uri popolnoma prazna. Enako druge povezovalne ceste, ki Darka dnevno vodijo v središče prestolnice. Preverili smo tudi stanje na Dunajski, ki je danes že odprta. Tudi na tej cesti ni opaziti gneče.

Dela končana?

Da se delo približuje koncu, je včeraj občane kar prek facebooka obvestil tudi ljubljanski župan Zoran Janković, ki je zapisal: »Pridni delavci KPL in LPT že končujejo dela v križišču Dunajske ceste z Vilharjevo. Cesta bo tako že jutri prevozna! Hvala jim za hitro in kakovostno opravljeno delo, vsem udeležencem v prometu pa za potrpežljivost.«

Prometni portal medtem poroča, da potekajo dela na ljubljanski severni obvoznici, kjer so zaprti uvoz Ljubljana sever, Celovška cesta ter izvoz Industrijska cona Šiška, Litostrojska proti razcepu Zadobrova, ostali priključki pa so odprti. V sredo po jutranji konici in v petek ves dan bo proti Zadobrovi odprt samo en pas, zato pričakujte zastoje.

