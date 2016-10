FOTO: Šok: Sonja v domačem kokošnjaku našla risa

LUČE – Čeprav so risi tudi pri nas ogrožena vrsta, jih včasih celo ujamemo v objektiv. Še več: kdaj pa kdaj se kakšen od njih povsem približa človeškim bivališčem. Tudi bralka Sonja je našla enega, in to kar v domači kletki. Bilo je minulo soboto, ko je iz bližnjega gozda v vasi Luče (občina Grosuplje) pritaval čisto pravi ris.

»Poskušal se je splaziti do kokoši, ki so bile v ograjenem prostoru pred kokošnjakom, kar mu je tudi uspelo. Ko sta starša po glasnem vpitju kokoši pritekla iz hiše, sta ga zaprla v kokošnjak in poklicala vaškega lovca, da bi ga vrnil nazaj v gozd. Med čakanjem nanj pa je risu uspelo najti izhod, saj je ves čas nemirno plezal po ograji in na koncu odšel tja, od koder je prišel,« nam je sporočila in zraven pripela še fotografijo prikupnega divjega mačkona.

