FOTO: Šok! Mali vandali solinarki odtrgali glavo in roko

SEČOVLJE – V solinah se pritožujejo nad turisti s celinske Slovenije, torej tudi nad Dolenjci, nam je sporočil bralec z Dolenjske. In res: facebook razkriva vse razsežnosti nedavnega dogajanja ob morju.

Jezni na mlade neodgovorne starše

»Vandalturizem s celinske Slovenije.« Tako so v sečoveljskih solinah opisali ponedeljkovo dogajanje, ki jih je milo rečeno šokiralo. Priča so namreč bili pravemu razgrajanju turistov, zlasti otrok, zato so na njihove starše več kot jezni.

Pravijo, da je nesprejemljivo in žalostno, da se obiskovalci še vedno ne znajo obnašati prostoru in času primerno. Ponedeljkov obisk jih je res presenetil, a podobno je bilo tudi z mladimi neodgovornimi starši, ki so svojim otrokom dovolili igranje z razstavnimi eksponati in s soljo, »kot da bi bili v kakšnem ljubljanskem peskovniku.«

Žal se je zgodilo, da je bila večina turistov iz notranjosti naše države, medtem ko se je peščica tujcev ob tem zgražala. »Na fotografiji je prikazan eksponat solinarke z orodjem in kupom soli pred in po otroškem vandalizmu. Poleg nereda, ki so ga pustili za seboj, so solinarki odlomili tudi glavo in roko. Hvala vam za vse,« so v parku še zapisali.

Celoten zapis in fotografiji prej–potem si lahko ogledate spodaj.

