FOTO: Snežni metež, nična vidljivost in panični vozniki

POSTOJNA – »Pri Postojni je 'totalna štala', polno plundre na cestišču, močno mete, vidljivost je slaba, ljudje pa se skoraj ustavljajo,« je s terena sporočila bralka Katja. Poslala nam je tudi nekaj fotografij z območja Postojne, kjer so plužne skupine že na delu.

Cestne kamere medtem razkrivajo pobeljene ceste zlasti na Primorskem in Notranjskem pa tudi na Gorenjskem, le vzhodni in osrednji del države imata za zdaj še dež.

Prave zimske razmere

Fotografije si oglejte v zgornji galeriji. Tudi prometnoinformacijski center poroča, da se sneg ponekod oprijemlje cestišča, medtem ko je zaradi zimskih razmer na hrvaški strani že nekaj časa prepoved za tovorna vozila na mejnih prehodih Babno Polje. Na Petrini je omejitev 7,5 tone.

Za danes in jutri vremenoslovci napovedujejo sneženje, marsikje bo obvezna zimska oprema, padavine pa bodo obilnejše predvsem na Notranjskem, Primorskem in Štajerskem, so zapisali. Zato se ne čudite, če kje srečate posipne in plužne skupine, pa tudi na pot se odpravite prej kot običajno.

Kako je pri vas? Uporabite spodnji obrazec.