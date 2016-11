FOTO: Sneži in dežuje, gladina Bohinjskega jezera pa dva metra višja!

LJUBLJANA – »Zaradi obilnih padavin je višina Bohinjskega jezera v 36 urah narasla za več kot dva metra. Gladina jezera se sedaj niža,« ob precej obilnih padavinah v vzhodnem delu države ugotavljajo pri Agenciji RS za okolje (Arso).

Debelina snežne odeje: Kredarica: 70 cm

Rateče: 5 cm

Vojsko: 3 cm

Padavine so po zadnji radarski sliki zajele osrednjo in vzhodno Slovenijo, zato je današnje jutro večina Slovenk in Slovencev morala začeti z dežnikom. Nekateri so se z njim branili tudi pred snežinkami. Bralka iz okolice Maribora je sporočila, da pri njih naletavajo, izvedeli pa smo, da bele snežinke padajo tudi na poti na najvišjo vzpetino v Ljubljani – Šmarno goro. Sicer pa vremenoslovci za danes napovedujejo: »Meja sneženja bo na okoli 500 metrov nadmorske višine, ob močnejših padavinah lahko za krajši čas tudi nižje.«

Ljubljanica prestopila bregove

Reka Ljubljanica se razliva na Ljubljanskem barju na območju vsakoletnih poplav, poroča Agencija RS za okolje (Arso). Druge reke, ki so se v preteklih dneh razlivale drugod po državi, upadajo.

Poplavljene površine ob Ljubljanici se bodo ohranjale danes in tudi v sredo, še napovedujejo.

Včeraj se je razlila Dravinja

Iz Štajerske se nam je že včeraj oglasila bralka Romana, ki je opazovala poplave med Poljčanami in Majšperkom. Tam je reka Dravinja prestopila bregove in se razlila po okoliških travnikih in poljih, bralka pa je dogajanje ujela tudi v fotografski objektiv.

