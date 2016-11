FOTO: Slovenija na udaru vremena: Drevesa padajo, reke poplavljajo

TOLMIN/KOBARID/LUCIJA - Vremenske nevšečnosti so številnim Slovencem zagrenile današnjo nedeljo. Medtem ko se Štajerci kopljejo v soncu, je na zahodu države ponekod zelo. Zjutraj smo poročali o tegobah, ki jih je podivjano vreme povzročalo ponoči, javil pa se nam je tudi bralec Primož, ki je ponoči posnel proženje plazu Robič v občini Kobarid. Posnetke objavljamo v galeriji.

Odkrilo streho hleva

Upava za zaščito in reševanje je dopoldan nanizala vrsto dogodkov, ki so jih morali reševati gasilci:

Težave na cestah, tudi popolne zapore Dars na svojem portalu poroča o tegobah na cestah. Zaradi podrtega drevesa je Jereko in Koprivnikom zaprta regionalna cesta Mrzli Studenec - Jereka. Popolne zapore cest zaradi poplavljenega cestišča:

- Petrina - Mirtoviči v Grivcu;

- Grgelj - Fara pri Žagi;

- LC Blate - Rakitnica.

Ob 6.21 je v Zgornjem Dolu, občina Gornji Grad, zaradi močnega deževja podtalna in površinska voda zalila kletne prostore stanovanjske hiše. Posredovali so gasilci PGD Nova Štifta in Gornji Grad, ki so vodo izčrpali. V pripravljenosti so bili tudi gasilci PGD Bočna.

Ob 6.51 je močan veter v Hudem Kotu, občina Ribnica na Pohorju, na hlevu odkril streho. Posredovali so gasilci PGD Ribnica na Pohorju, ki so na hlevu prekrili okoli trideset kvadratnih metrov strešne kritine.Ob 6.52 so gasilci PGD Idrija v Idrijski Beli v občini Idrija odstranjevali podrta drevesa in vejevje s cestišča.

Smreka padla na hišo

Ob 7.00 je v Gorenji Kanomlji, občina Idrija, močan veter razkril streho stanovanjskega objekta. Gasilci PGD Spodnja Idrija so streho sanirali.

Ob 7.41 je v Rakovem Škocjanu, občina Cerknica, zaradi vetroloma na streho vikend hiše padla smreka. Posredovali so gasilci PGD Unec, ki so smreko odstranili ter s folijo pokrili del poškodovane strehe.

Ob 7.53 je na Cesti na Belo v Kokrici voda zalila klet stanovanjskega objekta. Gasilci JZ GRS Kranj so vodo izčrpali.

Ob 7.55 so v Idriji pri Domu upokojencev Idrija enota Marof gasilci PGD Idrija odmašili odtoke meteorne vode in prečrpali akumulirano vodo.

Ob 8.22 je v Šmartnem ob Dreti, občina Nazarje, močan veter razkril streho stanovanjske hiše, cerkve ter dveh gospodarskih poslopij. Posredovali so gasilci PGD Šmartno ob Dreti, ki so ponovno namestili kritino na ostrešja objektov.

Odkrilo gostilno, ovce pobegnile

Ob 8.32 sta gasilca PGD Idrija na Gradnikovi ulici v Idriji preložila komunalne zabojnike, ki jih je zalila meteorna voda.

Ob 8.41 so na Mestnem trgu v Tolminu gasilci PGD Tolmin prekrili streho od gostinskega lokala, ki je bila poškodovana v neurju.

Ob 9.00 so na območju Kneže v občini Tolmin gasilci PGD Kneža zaradi nočnega neurja, odšli na pregled prevoznosti cest do stanovanjskih hiš. Med pregledom so odstranili tri podrta drevesa, očistili več prepustov meteorne vode, odstranili naplavine na cestišču in v ogrado pospremili pobegle ovce.

V Gorenjih Novakih hudournik od jutra ogroža dve hiši.

V Luciji na Obali padala večja drevesa

Ob 9.13 je pred ZD Šempeter pri Gorici, občina Šempeter-Vrtojba, veja padla na parkirišče. Gasilci PGD Šempeter so jo odstranili in mesto zavarovali zaradi morebitnega lomljenja vej.

Ob 9.25 so na cesti Rut–Koritnica, občina Tolmin, gasilci PGD Rut-Grant odmašili 6 prepustov in odstranili 2 kupa nanošenega kamenja.

Ob 9.27 se je na cesto Socerb–mejni prehod Socerb v občini Koper zaradi vetra porušilo drevo. Posredovali so delavci Cestnega podjetja Koper, ki so drevo odstranili s cestišča.

Ob 9.43 in ob 10.18 so gasilci PGD Dole so kraju Gore, občina Idrija, s strešniki sanirali dve odkriti ostrešji stanovanjskih hiš.

Ob 9.38 so gasilci PGD Kamnik na Maistrovi ulici v Kamniku, pri tenis igrišču, s cestišča odstranili podrto drevo.

Ob 10.00 so gasilci PGD Cerkno in PGD Plužnje izvozili na Otalež, občina Cerkno, kjer so s PVC folijo prekrili odkrito ostrešje stanovanjske hiše.

Ob 10.24 je na Semovo ulico v Luciji, občina Piran, zaradi močnega vetra padla večja veja. Posredovali so gasilci JZ GB Koper, ki so vejo razžagali. Delavci Okolja Piran bodo ostanke odpeljali.

Ob 10.52 je v naselju Podskrajnik, občina Cerknica, veter poškodoval streho podjetja. Posredovali so gasilci PGD Cerknica, ki so na lokaciji s kritino prekrili poškodovani del strehe.Narasla reka Kolpa ogroža stanovanjski objekt v Prelesju.

Podrto drevo ovira promet na regionalni cesti Podbočje - Šutna v občini Krško.

O poplavah ob vodotokih pa poročajo tudi iz Bohinja.