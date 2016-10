FOTO: Razkrinkal Jankovićevo taksi službo?

LJUBLJANA – »Ljubljanski 'eurban' oz. kar koli že je, naj bi vozil le tam, kjer ni pogosto avtobusa in na urbano. Moja slika dokazuje, da ni tako,« je zapisal bralec Milan, ki nam je posredoval fotografije eurbana, parkiranega na avtobusnem postajališču LPP.

Dodal je še: »Na glavni železniški postaji vozi veliko avtobusov, kar pomeni da eurban izvaja taksi prevoze, čeprav nima ustreznih dovoljenj za to (licenca, turistični izpit, dovolilnico za delo taksista v Ljubljani in še marsikaj). Za povrh vsega pa čaka stranko na avtobusni postaji za mestni promet, kjer to ni dovoljeno. Gospod župan bi moral pomesti pred svojim pragom in se šele potem spravljati na tak sistem, ki ima vse urejeno.«

Informacije, ki jih je bralec navedel v svojem sporočilu, preverjamo tudi na Mestni občini Ljubljana.

Včeraj je sicer znani slovenski novinar, avtor knjige o Melanii Trump, Bojan Požar objavil tole fotografijo parkiranja.