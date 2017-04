FOTO: Razjarjena bralka Melita na Brniku: Kaj se pa gredo?

BRNIK – Na nas se je obrnila razjarjena bralka Melita, ki je na največjem slovenskem letališču doživela hladno prho, neprijetno sta jo namreč presenetila pristojna policista, ki se nista kaj dosti ozirala na predvideni čas vzleta. Kljub gneči naj bi si vzela veliko časa za pregled in s tem povzročila nejevoljo potnikov, ki so lovili letalo.

»Katastrofalna gneča na letališču Brnik! Potniki, ki so v petek popoldne leteli na letu EZY3246, so doživeli hladen tuš, saj so čakali v nepremični koloni na pregled policistov, ki so pregledovali prav vsakega potnika. Kljub temu da sta bila na dolžnosti dva policista, se je eden večji del časa pogovarjal po telefonu in ni pregledoval potnikov, drugi pa ni kazal pretiranega vznemirjenja ob zadnjem pozivu posadke Easy Jet. Me prav zanima, ali so vsi potniki ujeli let!«

Pregledi na mejnih prehodih so očitno zaostreni tudi v letalskem prometu. Se je tudi vam pripetilo kaj podobnega?