FOTO: Provida v trgovinski četrti, bralec jo je posnel

MARIBOR – S štajerskega konca se je oglasil bralec Sašo, ki želi vse someščane opozoriti, da na mariborskih cestah preži policijska provida. Kot pravi, je za diskretno sivo policijsko škodo sam, menda povsem slučajno, vozil kar nekaj kilometrov.

»Policijsko vozilo se je pred mano znašlo na Tržaški pri Rutarju in bilo, tako kot jaz, ki sem se peljal domov pod Pohorje, na isti cesti vse do odcepa za Borovo vas. Zato vse voznike, ki jih opravki pogosto vodijo po poteh mariborskih trgovskih centrov, opozarjam, naj pazijo na hitrost in svoje denarnice.«

Posredoval je tudi fotografijo policijskega vozila.