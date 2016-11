FOTO: Pri lastniku policisti, Avdić ugotavlja, kaj nagaja Radiu 1

LJUBLJANA – »Spletna stran Radia 1 ima težave. Sploh ne moreš na njo. Najprej 'ful' vrti, potem pa prikaže neko napako,« nam je javil bralec Miha, ki sprašuje, ali je naključje, da so težave ravno v času, ko policisti preiskujejo lastnika Lea Oblaka.

Danes dopoldne je odjeknila vest, da kriminalisti NPU preiskujejo enega najbolj razvpitih slovenskih črnograditeljev, bivšega šefa Vzajemne Marka Jakliča in prej omenjenega radijskega mogotca, v portfelju katerega sta tudi Radio 1 in Radio Antena. Pri Generalni policijski upravi so potrdili, da preiskave potekajo na območju PU Ljubljana in Koper, in dodali, da v zasebnih in poslovnih prostorih iščejo dokaze o storitvi kaznivih dejanjih s področja gospodarstva in korupcije.

Seveda smo tudi sami preverili, ali spletna stran deluje, in prišli do enake ugotovitve kot naš bralec: stran ne deluje, le občasno nam je uspelo priti nanjo, v večini primerov pa ne.

Poklicali smo najbolj prepoznavnega voditelja Radia 1 Denisa Avdića, ki meni, da bi do težav z dostopnostjo do spletne strani lahko prišlo zaradi povečanega obiska.