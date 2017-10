FOTO: Prestrašeni bralec: Nad Ljubljano nizko leti ogromno belo letalo!

LJUBLJANA – Danes je bralca Miho med hojo po ljubljanski Dunajski cesti presenetil zvok, ki je prihajal iz neba. Hrumelo je, jasno je bilo slišati motorje, pravi prestrašeni bralec, ki je najprej pomislil, da bi utegnilo biti z letalom nekaj narobe. Kot pravi, nad prestolnico še ni videl tako velikega zračnega plovila, ki bi letelo tako nizko. Dodaja še, da je šlo za ogromno belo letalo, na katerem ni bilo videti nikakršnih oznak.

Poklicali smo na kontrolo zračnega prometa, kjer so pojasnili, da v zraku ni posebnosti, in dodali, da pričakujejo prihod velikega letala Antonov. Ko smo odprli spletno stran Flighradar24, se je potrdilo, da je bralec ujel prav letalo Antonov, ki je preletelo Ljubljano in se obrnilo nazaj proti Brniku.



Flightradar24

Iz podatkov na Wikipediji je razvidno, da je letalo Antonov An-124 Ruslan dolgo kar 69 metrov in da je bilo nekaj časa največje serijsko izdelano letalo na svetu. Primerno je za prevažanje velikega in težkega tovora.