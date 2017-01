FOTO: Popolni kaos: državo zajel sneg, voznikom na pomoč gasilci

Če niste na cesti, verjetno uživate v gledanju snežink. S severovzhoda se namreč nad državo širijo snežne padavine, ki marsikje v prometu že povzročajo težave. Tako nam je bralec Žiga sporočil, da je v Mislinji že pravi kaos. Avtomobili so obstali v metežu in tam stojijo že dve uri. »Na pomoč so prišli tudi gasilci,« je pojasnil.

Za nekatere pa situacija postaja že nevzdržna: »Iz Velenja do Mislinje smo se vozili tri ure...cestna služba se pelje a tovornjakom ne da bi čistila ceste, to je katastrofa...ceste so katastrofalne nčc splužene, vsakih 10 m stojimo, na vsakih 20 min se premaknemo.« je razmere opisal bralec B. S..

Naj dodamo, da so vremenoslovci tudi tokrat pravilno napovedali padavine: dopoldne dež, popoldne pa sneg. In ponekod ga bo zapadlo do 40 centimetrov. Več pa v članku Ste pripravljeni? Zapadlo bo do 40 centimetrov snega. Preverite, kje.

Kako je pri vas?