FOTO: Policisti preiskujejo medijskega mogotca, avtomobili pa takole v zraku

LJUBLJANA – Na jutro, ko so kriminalisti potrkali na vrata enega večjih medijskih mogotcev v državi Lea Oblaka, o čemer lahko berete na povezavi, je bralec Gašper v prestolnici naletel na celo gručo novih policijskih vozil, ki so bila videti še nedotaknjena in takole visoko naložena na tovorno vozilo.

Vozni park policije je očitno doživel posodobitev. Bralec sporoča, da se je dogajalo med Vodovodno in Slovenčevo cesto, nova pošiljka vozil pa je opremljena z ustreznimi oznakami in nalepkami policije. Gre za vozila proizvajalca Volkswagen.

Na policiji že preverjamo, koliko vozil so kupili in koliko jih še bodo v prihodnjem letu.