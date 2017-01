FOTO: Policijska akcija sredi dneva, klicali so jih sami

LJUBLJANA – Na Vodnikovi cesti v prestolnici se je v sredo, 4. januarja, popoldne dogajalo nekaj nenavadnega, nam je zaupal bralec Bojan. Pri eni od stanovanjskih hiš je namreč zagledal policijski vozili (osebni avtomobil in marico) z utripajočimi lučmi, pri tem pa so policisti pregledovali prtljažnik enega od tam parkiranih osebnih avtomobilov.

Vse skupaj je tudi fotografiral, mi pa smo za dodatna pojasnila zaprosili ljubljanske policiste. Tiskovna predstavnica policijske uprave Maja Ciperle Adlešič je povedala, da so jih v sredo malo pred 16. uro obvestili o kršitvi javnega reda in miru v zasebnem stanovanju ob Vodnikovi cesti v Ljubljani.

»Na kraju so policisti vzpostavili javni red in mir, trenutno pa nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi sumov storitve kaznivega dejanja z elementi nasilja,« je dodala. Ker preiskava še traja, več informacij za zdaj ne more dati.

Policiste smo zato ponovno povprašali čez nekaj dni in dobili skop odgovor: »V okviru spoštovanja določil varstva osebnih podatkov vam lahko potrdimo zgolj to, da policisti zbirajo obvestila o kaznivem dejanju, ki se preganja na predlog oškodovanca. O ugotovitvah bo obveščeno pristojno tožilstvo.«

Ste tudi vi opazili in fotografirali kaj zanimivega? Uporabite spodnji obrazec.