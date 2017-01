FOTO: Policija v mirnem ljubljanskem naselju: mar pred tekmo obiskujejo ljudi?

LJUBLJANA – Naša bralka je v ljubljanski Velnarjevi ulici, ki velja za eno bolj mirnih naselji v Ljubljani, opazila policijsko intervencijo. Ker jo je zaskrbelo, kaj se v njenem kraju dogaja, nas je med drugim prosila, naj zadevo preverimo še na policiji.

»Na omenjeni ulici policisti niso intervenirali. Sicer pa ob 19. uri poteka košarkarska tekma med KK Union Olimpija in KK Partizan v dvorani Tivoli. V okviru varovanja tekme, so

policisti prisotni na terenu že pred pričetkom,« so nam sporočili s PU Ljubljana.

Se je pa naša bralka kasneje vprašala ali nemara policisti pred tekmo na domu obiskujejo ljudi, v kolikor ni bilo intervencije.

Ste tudi vi kaj opazili? Kontaktirajte nas.