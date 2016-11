FOTO: Pol metra snega in hud snegolom

ČRNA NA KOROŠKEM – Nedavno sneženje je marsikje povzročilo precej preglavic. Še danes ponoči so se gasilci borili z odstranjevanjem dreves, ki jih je podrl sneg.

Iz Koprivne pri Črni na Koroškem se nam je oglasil bralec Luka, ki pravi, da imajo tam pol metra snega in več, uprava za zaščito in reševanje pa med drugim poroča, da so okoli druge ure zjutraj na cesti Šmartno na Pohorju–Sv. Trije Kralji gasilci PGD Šmartno na Pohorju razžagali in odstranili dve podrti drevesi, ki sta padli zaradi snegoloma.

Zvečer so gasilci PGD Kebelj posredovali na področju od Lokanje vasi proti Oplotnici v občini Slovenska Bistrica, kjer so odstranili 50 podrtih dreves, o dogajanju pri Mislinji pa smo že poročali . Tam je zaradi visokega snega in podrtih dreves 11 ljudi ostalo ujetih v koči, tako da so jih morali reševati gasilci. Podrtih dreves naj bi bilo za najmanj 100 kubičnih metrov.

Previdno na cestah

Prometnoinformacijski center medtem poroča, da je na cesti čez prelaz Vršič promet dovoljen samo za osebna vozila z nameščenimi verigami, sicer pa uporabo zimske opreme priporočajo na vseh višje ležečih cestah.