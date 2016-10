FOTO: Poglejte, kam so ga parkirali policisti

LJUBLJANA – »V priponki vam pošiljam, kako so 18. oktobra parkirali naši varuhi reda. To smo opazili, ko smo zavili na Tivolsko ulico. Če bi mi takole parkirali, bi kar hitro dobili kazen, oni pa si lahko vse privoščijo,« je zgroženo napisal bralec Marsel, ki nam je posredoval fotografijo policijskega vozila.

S PU Ljubljana pojasnjujejo, da je policistom tako parkiranje dovoljeno po zakonu: »Po preverjanju je bilo ugotovljeno, da so policisti takrat opravljali naloge javne varnosti, in sicer so urejali promet v križišču Tivolske in Dunajske ceste. Ob tem pripominjamo, da lahko policisti v skladu z zakonom o pravilih cestnega prometa (69. člen) parkirajo za nujno potreben čas, da se opravi naloga, tudi tam, kjer to običajno ni dovoljeno.«

Ste tudi vi opazili kaj nenavadnega? Pošljite nam fotografijo ali novičko prek spodnjega obrazca.