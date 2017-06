FOTO: Počilo je na šmartinki

LJUBLJANA – V križišču Pokopališke in Šmartinske ceste v Ljubljani je prišlo do nesreče. Trčila sta dva avta, VW polo in ford focus.

Na srečo jo je po prvih podatkih skupila zgolj pločevina.

