FOTO: Po nesreči jo je nahrulil policist! »In potem zahtevajo večje plače«

RADEČE – Ob 12.29 je v Radečah na regionalni cesti padel motorist. Posredovali so reševalci NMP Laško, ga oskrbeli in prepeljali v oskrbo v celjsko bolnišnico, poroča uprava za zaščito in reševanje.

V zvezi z nesrečo pa se nam je javila bralka (njeno ime hranimo v uredništvu, op. p.): »Pošiljam vam sliko o nesreči v Radečah. Udeležen motorist, ki se je poškodoval. Kot vidite, je desna stran popolnoma prazna, ker je bil dogodek na levi. Kljub temu da je bila cesta prevozna in smrtne žrtve ni bilo, smo stali 45 minut.« Po njenih besedah je bilo policijsko organiziranje prometa neustrezno. »Bila sta dva, eden je popisoval, drugi pa se je le sprehajal. Ko si kaj vprašal, te je pa nahrulil. In potem zahtevajo večje plače?«

