FOTO: Padala je kot oreh velika toča

NOVA GORICA – Močno neurje je po Sloveniji povzročilo veliko nevšečnosti, verjetno tudi škode.

Bralec Elija nam je sporočil, da je okoli 18. ure Novo Gorico zajelo neurje s točo, ki je padala kakšnih 15 minut. Bila je kot oreh velika, kar ponazarja tudi fotografija.



Kako močno je padalo, slikovito prikazujejo fotografije bralca Luke.



Ob 17.35 se je razbesnelo nebo v Tacnu v Ljubljani, nam je sporočil bralec Egon in poslal nekaj fotografij.



Kakor so napovedali vremenoslovci, so črni oblaki prekrili Slovenijo in povzročili veliko težav . Močni nalivi so zalili ceste in kleti, veter je lomil drevesa in odkrival strehe, sprožili so se zemeljski plazovi.

Uprava za zaščito in reševanje je prav tako opozarjala na morebitne močne sunke vetra na Primorskem.

