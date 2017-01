FOTO: Osupljivo! Egon je ob prehodu v novo leto ujel neverjetne prizore

V naše spletno uredništvo smo prejeli fotografije bralca Egona, ki vam bodo gotovo vzele sapo.

»Na zadnje jutro v letu 2016 sem kljub mrazu vztrajal na sotočju Save in Sore v Medvodah in narava me je obdarila s prekrasnimi ter čarobnimi pogledi ob sončnem vzhodu,« je zapisal ob fotografije, ki nam jih je posredoval.

