FOTO: Ošpice ali strah? Starši v občinstvu z maskami na obrazu

LJUBLJANA – V Sloveniji so bile ošpice dolga leta najpogostejša nalezljiva bolezen, zadnja epidemija ošpic je bila pri nas v letih 1994/95. Zaradi novega primera v Sloveniji in nedavnega izbruha že skoraj izkoreninjene bolezni so ljudje v skrbeh. Upravičeno.

Potem ko je z ošpicami okuženi odrasli prejšnji teden prišel na ljubljansko pediatrično kliniko in bil tam v stiku z 250 osebami, se je izkazalo, da je bil še v Izoli v zdravstvenem domu in na urgenci. V zdravstvenem domu je bilo virusu izpostavljenih 41 oseb, na urgenci 31, v družinskem krogu in med sodelavci 13 oseb, so navedli na NIJZ.

Zaskrbljen je tudi bralec Darko, ki se je udeležil sobotne plesne predstave ljubljanskih osnovnih šol, v občinstvu pa je opazil očete in mame z medicinskimi maskami na obrazu. Ali naokoli trosijo ošpice ali pa se jih le tako bojijo, da so se preventivno zaščitili?

Inkubacijska doba od 5 do 21 dni

Ošpice so zelo kužne, saj se prenašajo po zraku. To pomeni, da se je lahko posameznik okužil z ošpicami tudi dve uri po tistem, ko okuženega ni bilo več v tem prostoru. Inkubacijska doba pri ošpicah traja od 5 do 21 dni. Tisti, ki so bili v stiku z okuženim, lahko zbolijo še do konca januarja.

