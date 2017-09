FOTO: Oh, kako je to lepo, ko v gozdu najdeš vse to

MISLINJA – »Po dežju vselej posije sonce,« pravi stari pregovor. Prav tako tudi: »Rože rasejo po dežju.« In kot kaže, to drži kot pribito. Bralec Žiga nam je poslal fotografije izjemno bogatih in polnih tal na območju Mislinje.



Našel je kopico gob in to delil z nami. Ob tem pa zapisal: »Tam, kjer se Pohorje vidi, tam, kjer se jurčki zbujajo. Čudeži koroškega Pohorja.«



Ste tudi vi opazili kaj zanimivega ali nenavadnega? Delite to z nami ter priložite fotografije.