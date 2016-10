FOTO: Ob tem pogledu ga je sram

ŠKOFJA LOKA – Prizor, ki ga je pred dnevi ugledal bralec Egon pod mostom čez Selško Soro v centru Škofje Loke, ga je močno zmotil. »Pod mostom že kar nekaj dni ležita v Sori potopljena bicikla. Gre za most, s katerega obiskovalci Škofje Loke zelo radi fotografijo lepote Škofje Loke, zadnje čase pa tudi bicikla. Kaj v Škofji Loki ni nobene ustrezne službe, ki bi ju odstranila iz vode? Ali ju nihče ne vidi? Še mene je sram,« je zapisal Egon in nam v dokaz posredoval tudi fotografije.

Zakaj koles ne odstranijo, smo preverili tudi na občini Škofja Loka, kjer so v odgovoru zapisali: »Hvala za obvestilo in vprašanje. Vaše vprašanje smo s prošnjo po odstranitvi koles(a) posredovali upravljavcu vodotoka Direkciji RS za vode, ki je pristojno za vse posege v strugo in tudi njeno čiščenje. Občina in Direkcija RS za vode sodelujeta v sklopu vsakoletne spomladanske čistilne akcije v aprilu, kjer se na podlagi predhodnih usklajevanj izvedejo čiščenja nesnage in rastja iz struge in bregov.«

