FOTO: Nova prevara v Sloveniji: spolne usluge ponujala prek priljubljene aplikacije

Spletne prevare so v zadnjih letih precej običajna stvar, vendar se vedno najdejo ljudje, ki v dobri veri vseeno nasedejo prevarantom in so tako ob večje ali manjše vsote denarja.

Bralec Luka nas je opozoril na eno takih prevarantk, ki prek aplikacije Snapchat ponuja svoje spolne usluge. »Pišite tisti, ki bi želeli slike, videe ali zmenek v živo, poceni. I am not fake.« Tako ima zapisano na svojem profilu uporabnica tejahot69. Na prvi pogled mlado in privlačno dekle z drznimi fotografijami pritegne moške in jih pripravi do tega, da si želijo še več, za kar zahteva plačilo.

Njene usluge pa seveda niso poceni: za fotografije zahteva 10 evrov, za videe 25, za seks pa 50 evrov za pol ure. Denar morajo zainteresirani nakazati na njen račun, uporabniki Simobila pa imajo celo popust.

»Ker ne morem vsakemu posebej pisati cenika, ga bom tukaj. Cena za slikice, ki jih pošiljam tri dni, je 10 evrov, slike in videi ves teden 25 evrov, seks pa 50 evrov pol ure! Plačilo samo s paysafe in nič ni zastonj! Takega samo zbrišem! Prednost imate tisti s Simobilom!«

»Gre za prevaro, po domače nateg. Prosim, da opozorite Slovenijo,« je pripisal bralec.