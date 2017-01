FOTO: Neverjetno! Tako se Slovenci razvrstijo ob prometni nesreči?!

LUKOVICA – Pomislili smo že, da smo Slovenci vendarle usvojili osnovna pravila vedenja v prometu. A očitno smo se krepko zmotili.

V torek se nam je oglasil zgroženi bralec Aleš, ki je na štajerski avtocesti fotografiral kaos – dobesedno. »Današnje razvrščanje v Lukovici in prehitevanje po reševalnem pasu. Sramota za voznike v osebnih vozilih,« je bil jasen v svojem komentarju.

Na fotografiji lahko tudi sami pogledate, kaj se je dogajalo v zastoju, ki je nastal zaradi prometne nesreče . Avtomobili s slovenskimi registrskimi oznakami se sploh niso razvrstili, ampak so se vozniki postavili, kakor jim je bilo pač všeč, nekateri so nesrečo izkoristili tudi za prehitevanje po odstavnem pasu. Prav v primeru te nesreče je prometnoinformacijski center posebej opozarjal, naj vozniki pustijo dovolj prostora za prihod intervencijskih vozil, a so njihove prošnje, ki se redno predvajajo tudi po radijskih valovih, očitno naletele na gluha ušesa.

Je slovenska prometna kultura res tako na psu ali pa gre morda za osamljen primer? To je dilema, ki se poraja po ogledu zgornje fotografije.

