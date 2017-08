FOTO: Nevarnost za Bežigradom, mimoidoči skoraj padli vanjo

LJUBLJANA – Ni najprijetneje, če sredi dopoldanskega natrpanega urnika skoraj padeš v jamo, ki zija sredi enega najbolj obljudenih pločnikov v prestolnici.

To se je namreč v sredo zgodilo bralcu Mirku, ki je pri pošti nasproti Gospodarskega razstavišča za Bežigradom opazil veliko in globoko luknjo, natančneje odkriti jašek. Nekdo se je ponoči očitno zabaval in jašek odkril, rešetke pa pustil navpično v njem.

Opazil pa je tudi, da je nekaj mimoidočih, ki so bili preveč zatopljeni v zaslone svojih mobilnih telefonov, skoraj padlo v luknjo. Ta ni bila zaščitena niti z opozorilnim trakom, zato smo na nevarnost, ki grozi pešcem in kolesarjem, opozorili tudi Mestno občino Ljubljana (MOL).

V kabinetu župana Zorana Jankovića so nam povedali, da so svetlobni jašek zaščitili (s trakom), za druge ukrepe pa je odgovoren lastnik objekta, ob katerem se ta nahaja.

Ste tudi vi opazili kaj zanimivega? Uporabite spodnji obrazec!