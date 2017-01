FOTO: Nevarni pločniki, kdo bo plačal odškodnine?

MARIBOR – Bralec Zoran se je včeraj sprehajal po mariborskih ulicah in naletel na neočiščene ceste in sprehajalne površine. Sprašuje se, zakaj ne najamejo nekoga od številnih brezposelnih za čiščenje ulic, saj bi bilo to veliko ceneje kot plačevanje morebitnih odškodnin zaradi poškodb in nesreč, do katerih prihaja zaradi neočiščenih poti.

V dokaz nam je poslal številne fotografije, ki kažejo neurejene razmere.