FOTO: Nekdo leži na tleh, vozniki zapirajo intervencijsko pot

IVANČNA GORICA – Po podatkih uprave za zaščito in reševanje je ob 16.02 prišlo do prometne nesreče na avtocesti Ljubljana - Obrežje na izvozu Ivančna Gorica.

Na kraju se je znašla tudi naša bralka Vanja. »Na kraj nesreče so peljejo gasilski tovornjaki, do zdej kar pet in policija. Seveda se vozniki rinejo tam, kjer naj bi bila intervencijska pot,« nam je ogorčena sporočila in dodala da je videti, »da je ena oseba na tle, a se ji zdi da ga ne oživljajo, temveč je na nosilih.«

Naša bralka še dodaja, da so po tleh tudi kosi plocevine, ni mi pa ji ravno jasno, kaj se je zgodilo.

