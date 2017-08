FOTO: Ne uspe vsakomur: Ankin paradižnik je tehtal kar 1,43 kg

RADLJE OB DRAVI – Tisti, ki so vse leto skrbno zalivali in pleli gredice, že uživajo v svojem pridelku. A da na vrtu zraste takšen orjaški paradižnik, kot je vrtnarki Anki iz Radelj ob Dravi, je treba veliko spretnosti. Kot nam je sporočila bralka Urška, je skrbni mami in babici uspelo vzgojiti paradižnik, ki je tehtal slab kilogram in pol.

»Tehnica je pokazala kar 1,43, ko ga je položila nanjo,« je zapisala ob fotografijo, ki nam jo je poslala.

