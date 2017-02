FOTO: Na sprehodu naletel na razmesarjenega kužka

LJUBLJANA – Bralec nas je opozoril na nedavno objavo na spletnih omrežjih. Eden od uporabnikov facebooka je namreč sprehajal svojega psa, ko je naletel na grozljiv prizor. Mlad kuža je bil razmesarjen, na kupu z razmesarjenimi gosmi ali racami. »Na tale grozljivi prizor sem naletel na sprehodu z Gajo nedaleč od doma,« je avtor fotografij zapisal na facebooku.

Kdo je bil njegov lastnik?

Človeška zloba ne pozna meja, je še dodal ob tem, na njegovo objavo pa se je kmalu usulo komentarjev in mnenj, ki so (pričakovano) usmerjena proti storilcu. Strinjajo se, da je treba raziskati, kdo je to naredil. Nekateri so predlagali, da bi primer predali inšpektoratu, saj je bil kuža skoraj zagotovo čipiran, s tem pa bi lahko odkrili tudi njegovega lastnika. »Ne razumem, vedno več tega se dogaja,« pravi eden od zgroženih komentatorjev, drugim pa ni jasno, kaj lahko človeku šine v glavo, da lahko naredi kaj takšnega.

»Groza, pa kaj je s temi ljudmi, a so čisto kompas izgubili? A bi tako naredili tudi s svojimi otroki? Ugotovite, kdo so lastniki teh živali. Treba jih je prijaviti, kaznovati in jim, če imajo še kakšne živali, te takoj odvzeti. Uboge živalce …« je še eno v množici mnenj.

Ni edini primer