FOTO: MOL brani svoje avtomobile: Testiramo

LJUBLJANA – Minuli teden se je na nas obrnil bralec, ki ga je zmotilo, da nova električna vozila eurban stojijo in čakajo potnike na avtobusnem postajališču pred železniško postajo. Trdil je, da opravljajo vozila enako storitev kot taksi službe, zato smo njegove navedbe in očitke preverili na MO Ljubljana.

Odgovarjajo na očitke

»Storitev EURBAN je oblikovana kot prevoz na klic, ne kot taksi storitev. Prevoz na klic, kot ga določa zakon o cestnem prometu, je del javne gospodarske službe in se praviloma izvaja po vnaprej objavljenih voznih redih. Lahko se izvaja tudi izven objavljenih voznih redov,« so zapisali na MOL.

Bralec nam je posredoval fotografije eurbana, ki je na postajališču čakal potnike. Kaj ga je še zmotilo, lahko preberete tukaj.

Na bralčev očitek, da vozniki nimajo ustreznih licenc in dovoljenj so zapisali, da ni tako. »Električna vozila EURBAN vozijo urejeni vozniki, ki imajo ustrezne licence in so v delovnem razmerju z LPP. Storitev deluje v okviru javnega potniškega prometa LPP in storitve prevoz na klic po predhodno objavljenem voznem redu za ceno prevoza z javnim potniškim prometom, kasneje pa tudi po prilagodljivem voznem redu za ceno, ki bo konkurenčna vsem ostalim prevoznikom z osebnimi vozili v Ljubljani. Potnik bo lahko vozilo naročil v prvem primeru za potovanje po liniji LPP, kjer so odhodi avtobusov redkejši ali pa je manj potnikov, v drugem primeru pa bo lahko potovanje od A do B poljubno izbiral.«

Pravijo, da sistem še ne deluje na polno

Pojasnili so tudi, da vozila eurban na postajališčih ustavljajo za vstop oziroma izstop potnikov. Tako naj bi bilo tudi v omenjenem primeru, »vozilo na postajališču ni parkiralo, temveč je ustavilo s tem namenom«.

Ob vsem tem so še dodali, da storitev trenutno ni polno aktivna, temveč se vozila uporabljajo testno. »Največ testnih voženj je na liniji 26, sicer izvajamo testiranja tudi na ostalih linijah v mreži linij LPP in na različnih vrstah terenov. Dnevno se testira domet vozil in način polnjenja. Zadnje testiranje dometa smo izvedli v okviru EKO RELIJA 2016, kjer smo osvojili prvo mesto zaradi izjemno varčne vožnje: na 170 km smo porabili za 1,3 EUR električne energije.«

