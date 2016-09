FOTO: Mariborčani v veliko akcijo za Lano, toliko so že zbrali

MARIBOR – Štajerska prestolnica, zlasti del okoli NK Maribor, je na pobudo Roka Černica začela veliko akcijo zbiranja denarja za Lano, hčerko prvoizpadlega tekmovalca šova Kmetija: Nov začetek Marjana Beraniča. Oče je tudi svojo prijavo v šov utemeljil kot akcijo zbiranja 200 tisočakov za dekličino operacijo. Rok, po besedah svojega prijatelja Matica Križnjaka sicer zbiratelj stvari NK Maribor, je začel dražbo nogometnih dresov. Danes poroča o prvem zbranem tisočaku.

Za soseda

Rok je v petek na svojem facebooku zapisal: »Pozdrav vsem, že spet se javljam z eno žalostno zgodbo, tokrat gre za našo someščanko Lano, katere oče je Marjan, tudi moj sosed, viola in 'fajn' človek. Pred kakšnega pol leta sva se pogovarjala in mi je povedal tudi o hčerkinih težavah in o tem, kako je Slovenija gluha za takšna obolenja, pa vendar se ona kljub rosnim letom z njimi normalno spopada. Že takrat sem mu ponudil pomoč, ampak jo je zavrnil, sem pa danes dobil sporočilo od drugega prijatelja, tudi viole, da se zbira denar za Lano za njeno operacijo v Ameriki, točneje na Floridi. Mislim, da je operacija med dražjimi, stane kar 200.000 €.«

Bi pomagali? Zbirajo se tudi humanitarni prispevki. Rok je zapisal takole: »SLOVENIJA ZA LANO

HUMANITARNI MAUS vas tudi tokrat pozivamo k pomoči. Tokrat za našo

LANO IZ MARIBORA. Pozivamo sindikate, društva, zveze, posameznike, da nam pomagate zbrati sredstva za operacijo na Floridi, ki bo naši LANI spremenila in olajšala življenje. PROSTOVOLJNE PRISPEVKE lahko nakažete na: SI56 6100 0000 7087 846 (DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA), s pripisom ZA LANO.«

Rok je začel dražbo takole: »Na dražbo za Lano dajem iz svoje zbirke rokavice s podpisom Jasmina Handanoviča iz lige prvakov in dres za sezono 2015/2016 mladega upa, ki je na žalost nato prestopil v Partizan. Dražba traja en (1) mesec z možnostjo podaljšanja. Po končani dražbi se bo denar nakazal na za to ustvarjeni račun pri društvu. Izklicna cena za posamezen predmet je 50 €.«