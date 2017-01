FOTO: Kot v akcijskem filmu! Voznik (18) med pregonom trčil v policiste

ORTNEK – Policisti PU Ljubljana so danes okoli 1.30 ure med opravljanjem nalog javne varnosti v kraju Ortnek opazili osebno vozilo znamke R- Twingo, na katerem je imel voznik nameščene druge - odtujene registerske tablice. Voznik omenjenega vozila na predpisane znake policistov (modro luč in zvočni signal) ni ustavil, temveč je s pospešeno vožnjo nadaljeval v smeri proti Ljubljani.

»Policisti so vozilo večkrat pravilno ustavljali, v aktivnosti je bilo vključenih več policijskih patrulj, med drugim je bilo na Škofljici uporabljeno tudi sredstvo za prisilno ustavljanje vozil - stinger, katerega je voznik tudi prevozil. Po tem je voznik zapeljal na makadamsko cesto, od koder so se osebe iz vozila razbežale po polju. Policisti so kmalu nato prijeli tri osebe (stare 18 in 19 let), ena oseba pa je pobegnila (identiteta osebe je znana). V nadaljnem postopku je bilo ugotovljeno, da je bilo vozilo neregistrirano, na njem pa so bile nameščene odtujene reg. tablice. 18-letni voznik tudi ni posedoval vozniškega dovoljenja. Ker je kazal znake da je pod vplivom mamil je bil na ISM v Ljubljani odrejen tudi strokovni pregled z odvzemom krvi in urina,« sporočajo policisti.

Kakorkoli že, vozilo so policisti zasegli. Med drugim pa so zasegli tudi več predmetov za katere se sumi da izvirajo ali so bili uporabljeni pri izvrševanju premoženjskih kaznivih dejanj. Predmeti bodo poslani v krim. tehnično analizo. V sledenju je 18-letni voznik tudi trčil v dve službeni vozili, na enem je nastala škoda okoli 500 evrov, na drugem pa je nastalo škode za okoli 1500 evrov. Dva policista sta utrpela tudi lažje telesne poškodbe. Policisti z zbiranjem obvestil nadaljujejo v smeri sumov storitve kaznivega dejanja.

Kot v filmskem prizoru

Sta se pa na kraju incidenta znašla tudi dva naša mlada bralca in nam vsa vzhičena zaupala: »Bilo je tako da smo šli s prijatelji na sprehod in presenetilo nas je ko je mimo nas peljalo policijsko vozilo. Seveda nic kaj takega, ko pa je nenadoma mimo nas pridrvel neznan avto s hitrostjo priblizno 100-120 km/h, za katerim je sledila cela kolona policijskih vozil. Peljali so od Škofljice proti Rudniku po makedamski cesti bilo je kot v filmskem prizoru seveda nam nic ni bilo jasno.«

Emanuel Nel Hajdarpašič in Gregor Burja sta bila priči policijskemu pregonu. Foto: facebook

Kljub šoku je sta le uspela narediti fotografijo pregona.

Ste tudi vi bili priča incidenta? Kontaktirajte nas.