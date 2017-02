FOTO: Ko kupujete jogi, nikar ne naredite tega

Razočarana bralka nam je pisala o dogodku v Lesnini v Mariboru, ki jo je močno razburil. Pred dnevi je zapisala takole: »Včeraj je fant kupil dva jogija za 400 evrov, danes pa ni bila mogoča menjava, zato ker je bil jogi razpakiran. Povedala sem jim, da imam original vrečke, da lahko zapakiram, kot je bilo, a so rekli, da ne. Če bi bil moj fant obveščen, da menjava ni mogoča, ne bi kupil jogijev brez mene. Meni ne ustreza, ker je pretrd.«

Po dogodku bralka ni obupala in je poklicala v trgovino za pojasnila, vendar tudi to ni obrodilo sadov.

Zanimalo nas je, ali sta kupca storila napako in kaj lahko v takšnih primeri kupci zahtevajo od prodajalca, zato smo se z vprašanji obrnili na Zvezo potrošnikov Slovenije, ki pa tovrstne informacije posreduje le svojim članom in na Urad RS za varstvo potrošnikov, a do danes še nismo dobili odgovorov.

»Nato sem se odpravila domov, jezna kot ris, in jih poklicala po telefonu. Prosila sem za pogovor s šefom. Rekli so mi, da ga ni in da me bo poklical, a me še zdaj ni. Sami lopovi ... Lepo zavajajo stranke,« je potožila.

»Kupljenega včeraj danes žal nisem mogla zamenjati. Prav žalostna sem, pravzaprav presenečena ...« je zaključila bralka. »A nikogar ne zanima, kako hrbtenica trpi ... Da bom umrla.«