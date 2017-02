FOTO: Kaj se dogaja na Koseškem bajerju?

»Kaj se je po otoplitvi zgodilo s Koseškim bajerjem?« se sprašuje bralka Sofija, ki nam je poslala fotografije, s katerih je razvidno, da je področje precej zapuščeno.

»Kar prazen je. Ni vode ni rib,« je zapisala. Očitno pa tudi sprehajalcev ne, ki bi se ob višjih temperaturah zagotovo podali v naravo.

Prav to področje je sicer zelo priljubljeno, ko je hladno in voda zamrzne. Tako so se pred letom dni mnogi drsalci podali na tanek led, kar bi se skoraj končalo tragično, ko je družina z otrokom padla v vodo .