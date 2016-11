FOTO: Jože nabral toliko gob in sporočil: Za zgled so mi politiki

Mnogi se podajo v gozd po gobe, a nemalokrat se zgodi, da jih komaj kaj najdejo. Veliko ljudi se pritožuje, da so skoraj izginile. Na drugi strani pa je očitno pod srečno zvezdo rojen naš bralec Jože. Nabral je kar nekaj jurčkov, vsaj če sodimo po njegovi fotografiji, ki nam jo je poslal. Ob njej je pripisal: »To je pa moj jesenski ulov.«

Kje jih je nabiral in kako težka je bila bera, ni pripisal. Mi pa se sprašujemo, kaj bi rekli inšpektorji, če bi naleteli nanj ... Pa nam je odgovoril takole: »Jurčkov je, kolikor hočeš, ko je sezona. Inšpektorji so za poštene ljudi, jaz pa sem lopov. Za zgled so mi slovenski politiki. Žalostno, toda resnično ...«

