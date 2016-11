FOTO: Je ta radar nateg?

ŽALEC – Med Celjem in Ljubljano v smeri prestolnice pri delih na avtocesti stoji mobilni radar. Že dalj časa, pravi bralec Žan, ki se redno vozi na omenjenem odseku. »Nastavljen je takoj na začetku del in vozniki večkrat pritisnejo zavoro, ko ga zagledajo. V medijih sem bral, da darsovci nastavljajo tudi prazne škatle zaradi umirjanja prometa, zato se sprašujem, ali je ta radar pravi ali nas samo zavajajo. Sam menim, da ta pri Žalcu ni pravi. Že na oko se vidi, da ima na zgornjem okencu nekaj zmečkanega.«

Odgovora na Žanovo vprašanje ne moremo dati. Je pa tudi bolje, da vozniki resnice ne vedo. Če se že ne držijo omejitev zaradi znakov, potem prehitre nekoliko 'zabremzajo' vsaj mobilni radarji, ki to lahko so ali pa tudi ne. Tega pa ne boste vedeli, dokler ne boste domov dobili brezplačne fotografije. In globe, seveda.