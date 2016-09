FOTO: To je le streljaj od središča zelene prestolnice, kaj bo storil Janković?

To je pismo (nelektorirano), ki nam ga je poslala bralka Ivana. »Iz dneva v dan se spopadamo s problemom odlaganja smeti pred »mostičkom Curnovec«, kjer je postavljen zabojnik prostornine sedmih kubičnih metrov, kjer naj bi krajani Rakove Jelše odlagali smeti, za katere plačujemo mesečno položnico Snagi d.o.o.. Vendar zabojnik je vsak dan poln, poln gradbenega materiala, pnevmatik, bele tehnike ter pohištva, občutek imamo da živimo zraven glavnega odlagališča odpadkov v Ljubljani. Zanimivost je, da zabojnik ne zapolnimo mi krajani, ki plačujemo položnice za ravnanje z odpadki, vendar drugi ljudje, ki ne živijo v našem naselju, pogosto gre za državljane Bolgarije in Romunije. Žal to ni vse, skoraj vsak večer imamo gasilce na »obisku«, ker neznanci zažgejo zabojnik. Krajani smo primorani zapustiti last dvorišča ter oditi v hišo, ker je vdihavanje strupenega dima je postalo že moteče. Veliko imamo otrok in starejših ljudi, ki bolehajo, zaradi pljučnih bolezni. Ponosni smo na našega župana g. Zorana Jankoviča, zelo lepo je uredil Ljubljano, vendar ga vljudno naprošamo, naj ukrepa tudi na našem koncu Rakove Jelše čez obvoznico. Žalostno je, da živimo slabe tri kilometra od zelene prestolnice in se srečujemo s takšnimi in drugačnimi problemi v našem naselju. Naj omenim, da še vedno nimamo urejene kanalizacije, javne razsvetljave, pločnikov in zimske službe. Vljudno Vas prosimo, da nam ažurno pomagate, ker si resnično želimo priti zadevi do dna. V prilogi vam pošiljamo slike zabojnika pri mostu Curnovec.«