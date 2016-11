FOTO: Izredno zaprtje največjih trgovskih centrov: tako pa so zaribali v Celju

LJUBLJANA, MARIBOR, CELJE – Poročali smo, da sta največja trgovska centra v državi danes zaradi izrednega dogodka za kupce zaprla svoja vrata, o čemer lahko več preberete na povezavi , na kar nas je opozorila bralka Zarja, ki je ostala pred vrati mariborskega Europarka.

A se je kmalu izkazalo, da pred zaklenjenimi vrati svojega trgovskega centra stojijo tudi Celjani, ki jih v Citycentru, najbrž tretjem največjem trgovskem središču pri nas, niso na spletu obvestili, da je trgovina zaradi inventure danes zaprta, ampak so to izvedeli šele, ko so hoteli vstopiti – pri vhodnih vratih. Bralec je nekaj po 11. uri posnel tole.

Pravi, da se je zanesel na spletno stran celjskega trgovskega centra, ki jo je pogledal, preden se je odpravil na pot. Takole je v levem zgornjem kotu čas do zaprtja odštevala, ko smo jo obiskali mi.